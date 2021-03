Stiri pe aceeasi tema

- Dotari noi pentru SVSU Albac: Licitația in valoare de peste 190.000 de lei, lansata in SEAP SVSU Albac va beneficia de dotari noi, precum un utilaj de intervenție, scule și dispozitive de intervenție, dar și echipamente SVSU. Primaria Albac a lansat marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Spitalul Orașenesc Cugir intenționeaza sa achiziționeze materiale sanitare și echipamente de protecție pentru realizarea actelor medicale la standardele de calitate impuse de legislația in domeniul serviciilor medicale. Spitalul Orașenesc Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice,…

- MEGA investiția in echipamente medicale pentru Spitalul Municipal din Sebeș, la a treia licitație. Valoarea proiectului este de 15 MILIOANE de lei Licitația pentru dotarea Spitalului Municipal Sebeș in vederea creșterii capacitații de gestionare Covid-19, a fost lansata pentru a treia oara in SEAP,…

- Echipamente noi pentru depistarea Pestei Porcine Africane, pentru laboratorul DSVSA Alba. Licitația de peste 400.000 de lei, lansata in SEAP. DSVSA a lansat marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziție in cadrul proiectului „Achiziție echipamente de laborator pentru…

- Ziarul Unirea Lucrari pentru modernizarea strazii Iacob Mureșianu din Municipiul Blaj. Licitația pentru investiția de peste 700.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat vineri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de reparare a drumurilor, pentru…

- Noua gradinița din comuna Unirea va beneficia de dotari, echipamente IT și mobilier in valoare de peste 290.000 de lei, pentru imbunatațirea calitații infrastructurii educaționale preșcolare. Primaria comunei Unirea a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizarea…

- Primaria Topalu organizeaza licitatie pentru achizitie proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii ,,asfaltare strazi in localitatea Topalursquo;rsquo; Valoarea totala estimata este de 30.547.825 lei fara TVA Termenul…

- Noua gospodarii izolate din comuna Garda de Sus vor beneficia de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Primaria comune Garda de Sus a lansat joi in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizarea, montajul și punerea in funcțiune a noua sisteme fotovoltaice…