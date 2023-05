Sute de tineri prinși cu droguri la festivalurile de pe litoral Peste o suta de persoane au fost depistate, in ultimele zile, in Constanta, in timp ce aveau asupra lor droguri pe care incercau sa le vanda turistilor aflati in Mamaia, Costinesti sau Vama Veche. Polițiștii Antidrog si procurorii DIICOT au intrat pe fir. Un barbat de cetațenie straina a fost prins in timp ce vindea 50 de comprimate de ecstasy la unul dintre festivalurile de la malul marii. Ulterior, polițiștii impreuna cu procurorii DIICOT au efectuat o percheziție domiciliara in stațiunea Mamaia. In urma percheziției au fost descoperite și ridicate 141 de comprimate ecstasy, 26 de grame de coaina,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

