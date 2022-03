Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 28 martie, in intervalul orar 9-17, Aquatim va executa o conectare de conducte in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”. Pe durata lucrarilor se va opri apa pe Calea Bogdaneștilor (porțiunea dintre strazile…

- Aquatim va intrerupe furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor pentru conectarea de conducte in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara”. Sunt programate lucrari și in Buziaș, in zilele urmatoare.

- Compania de apa a anunțat, miercuri, ca se intrerupe furnizarea apei pe bulevardul Liviu Rebreanu (porțiunea dintre bulevardul Sudului și Calea Stan Vidrighin), strada Macilor și strada Locotenent Ovidiu Balea din Timișoara in urma unei avarii. De asemenea, se oprește apa, temporar, la Sacalaz, Petrovaselo…

- In 2021, Aquatim a recepționat lucrari de peste 2,7 milioane de euro, iar in curs de recepție sunt altele in valoare de 2,4 milioane de euro, care includ o instalație de deshidratare a namolului la stația de epurare din Timișoara, precum și extinderi de rețele și reparații in Timișoara și in județ.…