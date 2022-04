Stiri pe aceeasi tema

- Chiar acum, chiar daca ploua, in centru la Timișoara. In contextul Centenarului Sportiv și aniversarii a 100 de ani de la inființarea Societații Sportive Politehnica Timișoara, UPT in colaborare cu Asociația Club Sportiv Velocitas, organizeaza ediția I a POLI BIKE CHALLENGE 2022, eveniment programat…

- In contextul aniversarii a 100 de ani de la inființarea Societații Sportive Politehnica Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza sambata, 9 aprilie, prima ediție a „Poli Bike Challenge”. Evenimentul are loc in parteneriat cu Asociația Club Sportiv Velocitas, Corratec, Tazz și Primaria…

- In contextul aniversarii a 100 de ani de la inființarea Societații Sportive Politehnica Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza sambata, 9 aprilie 2022, prima ediție a POLI BIKE CHALLENGE, in parteneriat cu Asociația Club Sportiv Velocitas, Corratec, Tazz și Primaria Timișoara, evenimentul…

- Un nou Recensamant al populației și locuințelor va avea loc in acest an la nivel național, in lunile urmatoare. Primaria Timișoara a gasit oamenii pentru colectarea datelor locuitorilor din oraș. Au fost depuse 316 cereri pentru cele 25 de poziții de recenzori care asigura AutoRecenzarea Asistata (ARA)…

- Federatia Romana de Ciclism a anuntat programul unora dintre cele mai importante evenimente care vor avea loc, anul acesta, in tara noastra: cupele nationale. Ca in fiecare stagiune, Constanta figureaza pe lista municipiilor gazda. In cadrul ultimei sedinte a Consiliului de administratie al Federatiei…

- De astazi, pana pe 28 februarie, Brașovul va fi capitala internaționala a boxului. Sala Sporturilor va fi gazda celei mai importante competiții pugilistice de sub Tampa. 250 de sportivi din 30 de țari vor lua parte la prima ediție a Brașov Open, la tineret și juniori. Și-au anunțat prezența sportivi…

- In contextul Centenarului Sportiv și aniversarii a 100 de ani de la inființarea Societații Sportive Politehnica Timișoara, UPT in colaborare cu Asociația Club Sportiv Velocitas, organizeaza ediția I a Poli Bike Challenge 2022, eveniment programat pentru data de 9 aprilie in calendarul Federației Romane…

- Universitatea Politehnica organizeaza o competiție sportiva de pedalat cu scop caritabil, care face parte din calendarul Federației Romane de Ciclism. Evenimentul are loc in luna aprilie și sunteți așteptați de la mic la mare.