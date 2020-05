Stiri pe aceeasi tema

- Sute de sezonieri romani din Germania și-au cerut astazi drepturile, intr-un protest organizat la Bonn. Oamenii sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile in care iși desfașoara activitatea.

- Cu toate acestea, organele private de securitate ale firmei au interzis accesul muncitorilor la baracile unde locuiau – a afirmat un reprezentant sindical. Muncitorii, romani in mare parte, au reclamat existenta unor conditii igienice precare din containere si din grupurile sanitare. Baracile se afla…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a inceput vizita de lucru in Germania. Pe agenda sunt discuții cu ministrul federal al Muncii și Afacerilor Sociale, Hubertus Heil, cu ministrul federal al Alimentației și Agriculturii, Julia Klockner, și vizite la ferme de sparanghel din landul

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a plecat in Germania pentru a vedea la fata locului care sunt problemele cu care se confrunta lucratorii romani. "O alta provocare a starii de urgenta, careia ne-am straduit sa ii raspundem corect si fara patima, a venit din partea sezonierilor romani care au plecat…

- „Voi pleca personal in Germania. Simt nevoia sa verific si in teren conditiile de munca si sa discut cu romanii. Nu plec de la premiza ca angajatorii germani sunt iresponsabili, dupa cum nu ii tratez asa nici pe angajatorii din tara, despre care PSD ar spune ca sunt niste infractori. Asa cum am spus…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale lucratorilor romani din aceasta tara. ‘Am cerut o verificare pe teritoriul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a solicitat o discutie cu omologul sau din Germania, pentru a transmite rugamintea sa se acorde atentia cuvenita conditiilor de munca pentru muncitorii romani. "Am solicitat o discutie cu ministrul Muncii din Germania pentru ca…