Sute de ruși ar fi fost omorâți, în urma unui atac ucrainean asupra unei școli din Makiivka In noaptea de duminica spre luni, Rusia a reluat atacurile cu drone asupra Ucrainei. Cel puțin 20 de aparate de zbor au fost doborate in timpul nopții deasupra Kievului de catre sistemul de aparare aeriana. In timpul acestui nou atac al Rusiei, instalațiile de infrastructura energetica au fost avariate in timpul atacului, fiind intrerupta alimentarea cu energie electrica și caldura. Resturile unei rachete au ranit o persoana. Sute de soldați ruși și-ar fi pierdut viața Totodata, armata din Ucraina spune ca provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul țarii care este scena… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Presedintele rus Vladimir Putin va face un anunt major saptamana viitoare la o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui post public rus. "Asteptam declaratii importante", a declarat la radio-televiziunea publica rusa VGTRK Pavel Sarubin, moderatorul programului "Moscova.Kremlin.Putin".

