Sute de profesori ieșeni, impozitați de Fisc pentru meditații. Cu 133 lei/lună scapă de griji! „Ziarul de Iasi" a cerut date de la ANAF: peste 560 de persoane fizice si juridice s-au inscris cu venituri din meditatii sau activitati educationale. 257 sunt persoane fizice. Cat are de platit un profesor din municipiul Iasi care da meditatii? Un calcul pentru un venit mediu de 2.500 de lei pe luna arata ca impozitul anual este de 1.600 de lei In spatiul public au inceput sa apara, din ce in ce mai des, discutii despre impozitarea cadrelor didactice care ofera meditatii elevilor. Conform legii, profesorii care obtin venituri din aceste activitati sunt obligati sa se inregistreze la Registrul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) vine in sprijinul contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din meditații, activitați educaționale și alte forme de invațamant, prin publicarea Ghidului privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate in…

- Ghidului privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate in particular de persoanele fizice a fost publicat de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Documentul de 14 pagini explica pas cu pas ce trebuie sa faca profesorii in cazul in care iau bani de la copii…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute din meditatii, acordate in particular de persoanele fizice. Ghidul se adreseaza contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din meditatii, activitati educationale…

- ANAF deruleaza si in 2022 proiecte pilot in vederea stimularii conformarii voluntare. In acest an, Agentia Nationala de Administrare Fiscala deruleaza trei Proiecte pilot privind stimularea conformarii voluntare, dedicat persoanelor fizice, care se vor concentra pe educarea si informarea contribuabililor…

- ANAF va informa profesorii care dau meditații, persoanele care au venituri din prestarea unor activitați de infrumusețare si pe proprietarii de locuinte inchiriate ca trebuie sa-si declare veniturile in vederea impozitarii. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat luni ca intensifica,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) deruleaza in 2022 trei proiecte pilot pentru stimularea conformarii voluntare, cu scopul imbunatațirii colectarii de taxe și impozite aferente veniturilor profesorilor realizate din meditații, din cedarea folosinței bunurilor și din activitați de infrumusețare…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intensifica, in anul 2022, activitațile de indrumare și asistența in domeniul fiscal, manifestandu-și in acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin. Astfel, Agenția Naționala de Administrare…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intensifica, in anul 2022, activitațile de indrumare și asistența in domeniul fiscal, manifestandu-și in acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin. Astfel, Agenția Naționala de Administrare…