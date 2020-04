Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi preoti din Eparhia Iasilor, din judetul Iasi, dar si din Botosani si Neamt, se afla intr-o situatie critica in urma restrangerii activitatii si inchiderea bisericilor din cauza riscului de raspandire a infectiei cu noul coronavirus. Mai multi dintre nu isi mai pot strange banii de salariu,…

- DIFICIL… Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei a declarat ca exista preoti ale caror venituri au scazut pana la zero, din cauza lipsei evenimentelor religioase, anulate de pandemia de coronavirus.Constantin Sturzu anunta ca Mitropolia are in pregatire mai multe masuri pentru a ajuta…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitana din Iasi a fost purtata in pelerinaj prin judetele Iasi, Neamt si Botosani, in cadrul unei actiuni de binecuvantare a credinciosilor, in contextul epidemiei de coronavirus. In fruntea procesiunii s-a aflat Mitropolitul Moldovei…

- Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, insotite de mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inalt Prea Sfintitul Teofan, au trecut prin dreptul spitalelor si bisericilor din municipiul Botosani, dupa ce initial au parcurs trasee similare in judetele Neamt si Suceava.Purtatorul de cuvant al MMB, preotul Constantin…

- Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, insotite de mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inalt Prea Sfintitul Teofan, au trecut prin dreptul spitalelor si bisericilor din municipiul Botosani, dupa ce initial au parcurs trasee similare in judetele Neamt si Suceava. Purtatorul de cuvant al MMB, preotul Constantin…

- Ieri, preotul Constantin Sturzu, consilier al Sectorului „Comunicare si relatii publice" al Arhiepiscopiei Iasilor si purtator de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, a mentionat ca, deocamdata, niciunul dintre spatiile din judetul Iasi nu a fost deocamdata folosit. „Deocamdata, in judetul Neamt,…