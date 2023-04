Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea bloggerului militar și propagandistului rus Vladlen Tatarski a fost surprinsa de camere video in detaliu. In noile imagini, Tatarski poate fi vazut cu cateva secunde inainte de explozie. ‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist…

- Un cunoscut blogger militar rus a fost ucis intr-un atentat la Sankt Petersburg. El are și corespondent de razboi care transmitea reportaje din Donbas. Potrivit unor surse din ancheta, bomba artizanala a avut echivalentul a 200 de grame de TNT și a fost ascunsa intr-o statueta. Aceasta a fost adusa…

