- Liderul cecen Ramzan Kadirov a acuzat, intr-un mesaj publicat pe Telegram, televiziunea rusa de minciuna, in legatura cu afirmațiile ca orașul Severodonețk este cucerit in proporție de 30%. Acesta susține ca orașul ucrainean din regiunea Lugansk se afla sub controlul forțelor ruse și cecene.

- Orasul-cheie Severodonetk, ultimul punct major de rezistenta al armatei ucrainene din Lugansk, continua sa reziste atacurilor armatei ruse care inca nu a reusit sa incercuiasca orasul complet, a declarat guvernatorul ucainean al regiunii, citat de CNN.

- Un atac al fortelor ruse a vizat o scoala din Severodonetk, in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde se adaposteau peste 200 de oameni, multi dintre ei copii, iar trei persoane au decedat, a declarat guvernatorul regiunii, Serghei Gaidai, potrivit BBC.

- In prima linie a frontului din Harkov rezistenta e asigurata de comandanti experimentati care au luptat in armata sovietica, dar si de civili care cu doar cu o luna inainte de razboi nu concepeau sa lupte impotriva rusilor, relateaza The Independent.

- Adapostul anti-bomba al Teatrului Dramatic din orașul Mariupol a rezistat atacului rusesc. Anunțul a fost facut de deputatul ucrainean Serhiy Taruta, care a precizat ca oamenii au supraviețuit.

- Armata rusa a bombardat marți, 8 martie, in jurul orei 23.00, orașul Malin, din regiunea Jitomir. In urma atacului, cinci oameni și-au pierdut viața, dintre care doi erau copii de numai un an, iar mai multe case au fost distruse, informeaza agenția ucraineana UNIAN . Incidentul a fost raportat de serviciul…

- Dmitro Jivitki, seful administratiei regionale din Sumi, a anunțat ca mai multe case au fost distruse cand o bomba a lovit in apropiere de centrul orasului Sumi. Peste zece persoane au fost ucise, inclusiv copii, spune oficialul local, citat de agenția dpa și Agerpres.