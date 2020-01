Marina australiana a inceput vineri evacuarea a sute de persoane blocate intr-un oras inconjurat de incendii in conditiile in care exista riscul ca incendiile de vegetatie care afecteaza tara sa se agraveze in acest weekend, informeaza AFP. Nava HMAS Choules a fost amarata intr-un debarcader din orasul Mallacoota, situat in statul Victoria, pentru imbarcarea familiilor, a bunurilor personale si a animalelor de companie. Unii dintre locuitori s-au refugiat inca din Ajunul Anului Nou pe plaja pentru a se proteja. O mie de oameni evacuati „O mie de oameni vor fi evacuati din zona in aceasta dupa-amiaza”,…