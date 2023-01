Sute de oameni sunt blocați în mașini înzăpezite. Intervine Armata Ninsoarea și viscolul puternic au paralizat traficul, in jumatate din țara. Sunt sute de oameni blocați in cozi kilometrice, printre nameți, majoritatea inca de azi-noapte. Șoferii așteapta intervenția salvatorilor, așa ca mulți pompieri au fost chemați de acasa ca sa ajute la deszapezire. Cele mai multe probleme sunt in județele Vrancea și Buzau.Se declara stare de alerta in Vrancea din cauza ninsorilor. Prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, a solicitat, sambata, instituirea starii de alerta in judet, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului care afecteaza puternic județul.Peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Accesul a fost restrictionat pentru toate categoriile de vehicule, sambata dimineata, incepand cu ora 10,15, pe DN2 – E85, intre Slobozia Bradului si limita cu judetul Buzau, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit sursei citate, incepand de sambata au fost instituite restrictii…

- Trei senilate si doua autospeciale au fost trimise, sambata, in sprijinul echipajelor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau care intervin in zonele afectate de ninsoare si viscol, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor ISU Buzau, pentru eficientizarea misiunilor, din ordinul…

- Doua atenționari meteo de cod galben de ninsori, viscol și polei sunt in vigoare pana sambata, 28 ianuarie. Vremea s-a schimbat radical din noaptea de vineri spre sambata, iar urmarile se vad și in trafic. In București, unde meteorologii anunța un strat de zapada de pana la 15 cm, pana duminica dimineața…

