- Carmen Tanase va avea un nou rol, de data asta, in comedia romantica „Dragoste pe muchie de cuțit”. Actrița din Clanul a dat detalii despre personajul ei, spunand ce are și ce nu are in comun cu acesta.Premiera noului film romanesc, in care actrița joaca alaturi de Marian Ralea și Ada Galeș, printre…

- Romania este plina de locuri frumoase și impresionante, care au peisaje de poveste. Astazi iți vom vorbi despre locul din țara noastra unde se afla „Turnul lui Ștefan”. Aceasta cladire are o poveste impresionanta, dar nu mulți oameni știu de ea. Iata unde se afla acest loc special din Romania!

- Filmul va ajunge în cinematografele din toată țara în 29 septembrie A apărut trailerul primei comedii romantico-culinare din România, ,,Dragoste pe muchie de cuțit”. Filmul, unul dintre cele mai așteptate din această toamnă, va avea premiera în cinematografele din România pe data de 29 septembrie.…

- Drogul care a terorizat intreaga lume a ajuns in Romania! Polițiștii au percheziționat casele lui Vlad Pascu și ale celor din anturajul sau și au gasit o substanța care i-a transformat pe adolescenți in zombi. Acest medicament este responsabil pentru aproximativ 150 de decese in fiecare zi in Statele…

- „Pacala”, „Brigada Diverse”, „Nea Marin Miliardar”, „Secretul lui Bachus” – sunt doar cateva dintre filmele in care a jucat celebrul actor Sebastian Papaiani, care in anul 2023 ar fi implinit 87 de ani. Deși nu mai este in viața, iubirea lui nu moare. Dovada sunt declarațiile partenerei sale de viața.…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 177.430 de persoane, dintre care 15.521 de cetateni ucraineni. Pe sensul de intrare in Romania au fost 177.430 de persoane, dintre care 15.521 de cetateni ucraineni. Astfel, incepand…

- Academicianul și omul de știința Constantin Balaceanu-Stolnici implinește un secol de viața. Joi, 6 iulie 2023, venerabilul medic neurolog implinește 100 de ani. Considerat ultimul boier autentic, Constantin Balaceanu-Stolnici s-a nascut exact acum un secol, la 6 iulie 1923. Este ultimul descendent…