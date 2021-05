Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 1.156 de infectari cu coronavirus, 35 dintre ele fiind in Timiș. 101 pacienți care aveau Covid-19 au murit. Sunt 919 de oameni internați la ATI.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca de la ultima raportare au fost inregistrate 1.305 noi cazuri de infectare cu coronavirus. Totodata, s-au raportat 104 decese, intre care un copil. Pana sambata, 28.903 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS-CoV-2 au decedat. Citește…

- Potrivit autoritaților, printre victime se numara 16 pacienți bolnavi de COVID și doi membri ai personalului sanitar. Investigațiile inițiale au aratat ca incendiul s-a declanșat din cauza unui scurtcircuit la Terapie Intensiva.Incendiul nu este un incident izolat și se intampla frecvent in toata țara.…

- In Timiș sunt 83 de cazuri noi de coronavirus, iar alte șase persoane au murit. Opt focare sunt active in județ la aceasta data. A fost inchis focarul din cadrul Spitalul de Psihiatrie Jebel. Sunt 63 de pacienți la ATI.

- In randul persoanelor vaccinate, riscul de a face Covid-19 este unul extrem de scazut, arata un nou studiu facut la New York, scrie CNN.Din 417 angajați ai Universitații Rockfeller care au fost vaccinați cu Pfizer sau Moderna, doar doi - echivalentul a 0,5% - au fost infectați ulterior, potrivit studiului…

- 22.719 de morți inregistrați pana acum. Ni se spune ca decesul a fost provocat de virusul Covid. Cum s-a stabilit asta din moment ce nu s-a efectuat nicio autopsie? Morți de Covid e una, morți cu Covid este cu totul altceva. Bineințeles ca pentru toate aceste victime nu raspunde nimeni. Au fost puse…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 1.331 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- Peste 100.000 de oameni au murit din cauza covid-19, de la inceputul pandemiei, in decembrie 2019, in Orientul Mijlociu - o regiune cu 600 de milioane locuitori, a cincea cea mai afectata regiune de noul coronavirus in lume, potrivit unui bilant intocmit joi de AFP, noteaza Agerpres. Orientul…