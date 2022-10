Sute de mii de romani vor plati rate mai mari din 2 noiembrie - Cu cat cresc dobanzile la ratele in euro

Sute de mii de români vor plăti rate mai mari din 2 noiembrie - Cu cât cresc dobânzile la ratele în euro In acest an marcat de dobanzi record la imprumuturile in lei, bancile au dat neașteptat de multe credite in euro. Clientii au imprumutat aproape 13 milioane de euro pana in luna august, bani pe care i-au folosit oentru a si achizitiona locuinte.„Daca ne gandim la celebrul Euribor, cu siguranța ca vor fi afectați romanii.Insa problema este de alta natura, problema este ca se scumpește creditul, investitorii europeni fac un pas in spate. Euro va va fi in continuare pe aceelași curs și nu se va aprecia puternic, Banca Naționala va apara in continuare leul”, a explicat analistul economic Adrian Bența,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In acest an marcat de dobanzi record la imprumuturile in lei, bancile au dat neașteptat de multe credite in euro. Clientii au imprumutat aproape 13 milioane de euro pana in luna august, bani pe care i-au folosit oentru a si achizitiona locuinte.„Daca ne gandim la celebrul Euribor, cu siguranța ca vor…

- In acest an marcat de dobanzi record la imprumuturile in lei, bancile au dat neașteptat de multe credite in euro. Clientii au imprumutat aproape 13 milioane de euro pana in luna august, bani pe care i-au folosit oentru a si achizitiona locuinte.„Daca ne gandim la celebrul Euribor, cu siguranța ca vor…

- Niciodata nu s-au mai adunat atatea crize laolalta cate sunt acum, iar cele mai grave si cele mai importante sunt criza energetica si dezordinea preturilor, a declarat, vineri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ratele la creditele contractate de romani dupa luna mai 2019, dar și cele la creditele refinanțate cresc din nou. Motivul: de astazi, 1 octombrie, se majoreaza indicele de referința pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC). Astfel, de la 1 octombrie, IRCC crește de la 2,65% la 4,06%, conform…

- „Ne așteapta o iarna grea, dar noi romanii am trecut, de-a lungul anilor, prin vremuri mult mai grele. Trebuie, totuși, sa vedem analiza corecta a acestei situații economice. Statele Unite ale Americii și Vestul Europei vorbesc de o inflație cum nu a mai fost de 40 de ani. In schimb, noi, in Romania,…

- Banca Naționala a Romaniei urmeaza sa anunțe vineri noua valoarea a IRCC (trimestrial), indicele de referinta pentru creditele consumatorilor reglementat de OUG 19/2019 și atribuit creditelor acordate dupa mai 2019.

- Dolarul american a devenit mai scump in raport cu leul romanesc fața de moneda euro, arata datele comunicate de Banca Naționala, marți, 23 august. Astfel, cursul este de 4,9225 lei pentru un dolar, comparativ cu 4,8851 de lei pentru un euro.Moneda nationala s-a apreciat in raport cu euro, care a fost…

- Vineri, Banca Naționala a crescut dobanda-cheie cu inca 75 de puncte de baza, de la 4,75% la 5,50%. Asta se va vedea in creșteri ale ROBOR, indicator in funcție de care mulți dintre noi platim ratele la banca. Mai pe scurt, ratele unor credite vor crește, ceea ce, pe langa inflație și facturile tot…