Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au retinut patru suspecti, in urma unor perchezitii efectuate simultan in Germania, Turcia si Romania, la membrii unui grup infractional care a traficat ilegal 580 de migranti. Potrivit unul comunicat al DIICOT transmis, joi, AGERPRES, procurori din structura centrala,…

- DIICOT anunța percheziții in Romania, Turcia și Germania pentru destructurarea unei grupari care trafica migranți. Sute de migranți au fost ajutați sa treaca granița, mulți ascunși in remorci, fara apa, hrana, oxigen sau posibilitatea de a merge la toaleta. Traficanții au obținut 2 milioane de euro.…

- Procurorii DIICOT au efectuat, in cursul zilei de astazi, un numar de 11 perchezitii domicilare in Bucuresti si judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita si Arad, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat specializat in trafic de minori, trafic de persoane si proxenetism.

- DIICOT anunța, oficial, ca a transmis o cerere in SUA, respectiv FBI, pentru efectuarea unei expertize a ADN-ului (mitocondrial și cromozomial) Luizei deoarece analiza mitocondriala nu poate fi efectuata nicaieri in Romania. Procurorii cer FBI și sprijin pentru profilul psihologic al lui Gh. ...

- Doi cetațeni germani, soț și soție, sunt acuzați de DIICOT ca, prin intermediul unui program social finanțat de statul german, au exploatat mai mulți copii cu varste cuprinse intre 12 și 18 ani. Procurorii DIICOT au efectuat, marți, 8 percheziții in Viseu de Sus si in comuna Leordina, la un grup suspectat…

- Procurorii DIICOT au efectuat, marți, percheziții in Maramureș la un grup suspectat de trafic de persoane. Aceștia aduceau copii din Germania pentru ”reeducare”, dar odata ajunși in Romania, aceștia erau folosiți drept sclavi, umiliți și batuți. Marți, au avut loc 8 percheziții in Viseu de Sus si in…