- Volvo a anunțat in luna iulie un recall global de peste 500.000 de unitați din cauza unui risc de incendiu in compartimentul motor. Ca parte a acestui recall global, Volvo a anunțat in aceasta saptamana ca va rechema de pe piața din Romania 430 de unitați. Modelele afectate sunt S60, V60, V40, V40CC,…

- Mercedes-Benz a inceput producția lui EQC in luna mai a acestui an, iar SUV-ul electric poate fi comandat și de pe piața din Romania incepand din luna iulie. Constructorul german a identificat insa deja o posibila defecțiune tehnica, motiv pentru care a anunțat un recall la unele dintre unitațile deja…

- Ford se confrunta in aceasta perioada cu o noua campanie de rechemare in service pentru mașini pe teritoriul Europei, dupa ce inginerii au identificat o posibila defecțiune tehnica. Constructorul american a anunțat ca va rechema in service 322.000 de unitați ale modelelor Mondeo, Galaxy și S-Max ca…

- AutoCar a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii de asigurari City Insurance și a inaintat instanțelor de judecata solicitarea privind cea mai mare firma de asigurari din Romania", se anunta int-un comunicat al grupului. Gigi Becali,…

