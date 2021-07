Stiri pe aceeasi tema

- Parma, 26 iulie 2021 – Autostrada inchisa și sute de mașini distruse de grindina . Scene apocaliptice pe A1 in secțiunea dintre Parma și Fiorenzuola, unde sute de mașini și camioane au fost nevoite sa opreasca de urgența și chiar sa loveasca alte vehicule dupa ce o furtuna violenta cu grindina cat portocalele…

- Un preot in varsta de 47 de ani care insotea un grup de 50 de copii intr-o drumetie montana, a murit chiar in fata lor, pe „Traseul viperelor” de pe platoul Brentonico, din nordul Italiei.

- O ploaie torentiala a facut ravagii in Milano. Sute de mașini au fost distruse de grindina de marimea unei mingi de tenis. Peste o suta de autoturisme din parcarea unui centru comercial din Italia au ramas fara geamuri si oglinzi din cauza bucatilor mari de gheata, pe alocuri de dimensiunea unei mingi…

- Mai multe localitați din nordul Italiei, in special din provinciile Milano și Pavia, au fost lovite de furtuni in ultimele ore, in unele locuri plouand chiar și cu gheața de marimea unor portocale.

Un atac cu explozibili si impuscaturi a avut loc luni, pe Autostrada A1 care leaga Modena de Bologna, in Italia. Hotii au vrut sa jefuiasca o masina blindata de transport valori. Acestia au pus cuie pe asfalt, au incendiat mai multe autoturisme si au folosit arme de foc. Potrivit autoritatilor, jaful…

- Un atac cu explozibili și impușcaturi a avut loc luni, pe Autostrada A1 care leaga Modena de Bologna, in Italia. Hoții au vrut sa jefuiasca o mașina blindata de transport valori. Aceștia au pus cuie pe asfalt, au incendiat mai multe autoturisme și au folosit arme de foc. Potrivit autoritaților, jaful…

- Noua din cele 11 persoane aflate intr-o telecabina in apropiere de Lacul Maggiore din nordul Italiei și-au pierdut viața dupa ce aceasta s-a prabușit, potrivit La Stampa și Repubblica . Doi copii aflați in stare grava au fost transportați catre un spital din Torino. Cauzele accidentului nu sunt inca…

- Un cetațean roman in varsta de 60 de ani și-a pierdut viața la Rimini, in Emilia-Romagna, in seara zilei de joi, 29 aprilie. Barbatul se deplasa cu bicicleta cand a fost lovit de doua autoturisme. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, victima a murit din cauza…