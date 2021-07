Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis alerte de vreme rea pentru aproapte toața țara. Pana in aceasta seara la ora 23 sunt in vigoare un Cod Portocaliu și unul Galben de vijelii și averse. In acest context, Raed Arafat, șeful DSU, a explicat intr-o intervenție la Digi24 ce trebuie sa facem in momentul in care incepe…

- Furtuna din noaptea de vineri spre sambata a facut ravagii in Timiș, dar și in Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Zeci de localitați au ramas in bezna dupa ce vantul puternic a afectat și rețeaua de alimentare cu energie electrica. E-Distribuție Banat intervine pentru restabilirea in cel mai scurt timp…

- CODUL ROSU de fenomene meteo extreme a facut ravagii in municipiul Galat. Potrivit informatiilor transmise de Prefectura Galati, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul municipiului Galati, intre orele 19.00 – 20.40, in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Barbatul a plecat la pescuit vineri. Dispariția acestuia a fost anunțata de un prieten cu care trebuia sa se intalneasca.Potrivit ISU Valcea, masina barbatului a fost gasita pe malul apei și, in apropiere, unditele si pachetul de tigari.”Echipele de cautare/salvare din cadrul Inspectoratului pentru…

- Un tanar in varsta de doar 20 de ani a fost grav ranit dupa explozia unei butelii. Acesta s-a ales cu arsuri pe o treime din suprafata corpului Explozia a avut loc, vineri, intr-o anexa a unei case din comuna Sirna, satul Tariceni, județul Prahova. Explozia nu a fost urmata de un incendiu. Anexa casei…

- In conformitate cu Hotararea nr. 46/21.05.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta Prahova, Municipiul Ploiești se incadreaza in intervalul de referința a incidentei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mica sau egala cu 1,5 cazuri/1000 locuitori, respectiv 1,49. Masurile…

- Un accident grav a avut loc, marți dimineața, pe DN 1, la Nistoresti. In urma accidentului au murit cinci persoane, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost complet blocat si deviat prin Breaza, a anuntat Politia Prahova. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 7…

- V. S. Alunecarea de teren care se manifesta zilele acestea in satul Livadea din comuna Varbilau este, din pacate, activa in continuare, dupa cum au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova. Inca patru locuitori din zona se pregateau ieri sa plece din casele lor la rudele…