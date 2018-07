Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de imigranti africani au intrat cu forta, joi, in Spania, sarind gardul de la frontiera dintre Maroc si enclava spaniola Ceuta, 132 de extracomunitari si 22 de agenti de politie spanioli fiind raniti in confruntari, relateaza cotidianul El Pais, potrivit Mediafax.Peste 800 de imigranti…

- Reacții dupa Iran – Portugalia 1-1. Selectionerul echipei de fotbal a Iranului, portughezul Carlos Queiroz, a apreciat ca starul “Seleccao”, Cristiano Ronaldo, ar fi meritat un cartonas rosu si nu galben pentru gestul sau de desconsiderare la adresa asistentei video la arbitraj (VAR) dupa ce a lovit…

- Spania și Maroc joaca de la 21:00 un meci decisiv pentru stabilirea caștigatoarei grupei B de la Mondial. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TVR 2. Portugalia - Iran, celalalt meci al grupei, se joaca la aceeași ora, pe TVR 1 live de la 21:00 » Spania - Maroc Meciul poate…

- Franta si Spania propun infiintarea pentru migranti a unor "centre inchise de debarcare pe pamant european", de unde sa se gestioneze situatia acestora si apoi sa fie repartizati catre tarile Europei, a declarat sambata presedintele francez Emmanuel Macron, evocand "o solutie diferita si complementara"…

- Cristiano Ronaldo, autor al unui hatrick in primul meci de la Mondial cu Spania, 3-3, a continuat seria evoluțiilor impresionante și in partida cu Maroc, duel ce se joaca acum. Portughezul a deschis scorul in minutul 4, grație unei lovituri superbe de cap. Ronaldo s-a afișat la meciul de azi cu un…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Egipt și Uruguay vor concura cu Rusia pentru primele doua poziții in Grupa A. Dupa prestația de ieri, este greu de crezut ca Arabia Saudita le va putea pune probleme, așa ca meciurile directe ar trebui sa fie cele care fac vor face diferența. Miza acestui duel…

- RUSIA 2018. Spania intalnește, vineri seara de la ora 21.00, Portugalia in primul duel adevarat al acestui turneu final de Cupa Mondiala. In celelalte doua partide ale zilei se vor intalni: Egipt vs Uruguay și Maroc vs Iran. Turneul final mondial din Rusia poate fi urmarit in direct la TVR. Egipt vs…

- Inca un gest imens facut de Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo, capitanul selectionatei Portugaliei, campioana en titre a Europei la fotbal, a indeplinit marti visul a doi copii bolnavi din tara sa, pe care i-a intalnit in cadrul unei initiative a Fundatiei Make-a-Wish. Copiii, Joao si Francisca, au…