Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Gelu Puiu, afirma ca suprafata terenurilor impadurite din Romania creste de la an la an, in prezent fiind peste 7 milioane de hectare impadurite. El mentioneaza ca, totodata, a fost identificata o suprafata de 22.599 de hectare destinate…

- Un simpatic urs care a iesit din hibernare a fost surprins de camerele video ale Romsilva intr-o padure din Parcul National Retezat in timp ce se scarpina de unul dintre copacii din zona, specialistii apreciind ca in acest fel animalul scapa de paraziti, in paralel cu marcarea teritoriului. Filmarea…

- 1 total views Și avem un scurt comunicat in urma intalnirii pe care Mircia Gutau a avut-o alaturi de conducerea AMR cu reprezentanții guvernamentali. Aflam din aceasta scurta prezentare ca proiectul parcului-padure Capela are unda verde de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, iar institutiile…

- Primarul Mircia Gutau a participat marti, 23 februarie 2021, la Bucuresti, la intalnirea de lucru a Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania cu Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, si alti oficiali ai MMAP pe diverse teme de interes general pentru administratiile…

- 1 of 2 Orice sesizare oficiala sau neoficiala catre Direcția Silvica Iași, legata de taierile ilegale de paduri se lasa, invariabil, cu o sugestie tembela de a fi apelat numarul de urgența 112. Dezinteresul șefilor din silvicultura ieșeana ascunde complicitați penale, incompatibilitați și averi ilicite.…

- Din noaptea de sambata spre duminica, incepand cu ora 00.00, sistemul informațional integrat de urmarire a materialului lemnos – SUMAL 2.0 va fi pus in funcțiune, anunța Ministerul Mediului printr-un comunicat. Sistemul vizeaza diminuarea posibilitații de defrisari ilegale si a furtului din padure,…

- Regia Nationala a Padurilor cauta sa angajeze servicii privind cultura si refacerea padurilor, in scopul realizarii programului de regenerari artificiale pentru anul 2021. Pe langa impaduriri, completari etc., cei de la Romsilva vor sa achizitioneze serviciile necesare in vederea efectuarii „ajutorarii…

- Secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, suceveanul Gelu Puiu, s-a aflat miercuri, 16 decembrie, alaturi de președintele Klaus Werner Iohannis la ultima etapa a campaniei ”O padure cat o țara”. Au fost plantați ultimii 50 de puieți din aceasta campanie. ”A fost o onoare pentru…