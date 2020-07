Sute de elefanţi au murit în Botswana în condiţii misterioase Cel putin 275 de elefanti au murit recent in conditii misterioase in Botswana, in regiunea deltei Okavango din nordul tarii, foarte apreciata de turisti, au anuntat joi mai multe surse concordante, citate de AFP.



"Am primit un raport despre moartea a 356 de elefanti in nordul deltei Okavango si, pana in prezent, am conformat moartea a 275 de pahiderme", a declarat pentru AFP directorul Parcurilor nationale si al faunei din Botswana, Cyril Taolo.



"Cauza acestor decese este pe cale de a fi determinata. Am trimis probe in Africa de Sud, Zimbabwe si Canada pentru analize",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numai in ultimii cinci ani, nitritii proveniti din apa de baut au dus la decesul a cinci copii, potrivit IML. Cel mai cunoscut este cazul a doi frati din comuna Argetoaia, care au murit in 2015 in drum spre spitalul din Filiasi. Ultimul raport DSP arata ca peste 50% din statiile de apa din Dolj nu au…

- Autoritatile din Botswana au solicitat de urgenta asistenta locala si internationala pentru a stabili cauza mortii a 162 de elefanti in Delta Okavango (nord) pe parcursul lunii trecute, informeaza DPA marti.

- Autoritatile din Botswana au solicitat de urgenta ajutor local si internațional, pentru a stabili cauza mortii a 162 de elefanti in Delta Okavango luna trecuta, relateaza Agerpres.Braconajulși otravirea sunt excluse, susține coordonatorul pentru fauna salbatica lanivel regional, Dimakatso Ntshebe, ”deoarece…

- Botswana investigheaza moartea misterioasa din ultimele doua luni a cel putin 154 de elefanti, in nord-vestul tarii, a declarat un responsabil din cadrul departamentului pentru fauna salbatica, braconajul si otravirea fiind excluse, informeaza luni Reuters.''Inca asteptam rezultatele cu privire…

- UPDATE, ora 19:32 – Inca cinci persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 270, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie si patru barbati cu varste cuprinse intre 42 si 78 de ani: * deces 266 – barbat, 42 de ani, din judetul…

- Zeci de mii de pasari migratoare aflate in drumul lor din Africa catre nordul Europei au fost gasite moarte in ultimele zile in Grecia din cauza vanturilor violente, au declarat joi ornitologi, relateaza AFP, citata de Agerpres. "In ultimele trei zile din cauza vanturilor violente din nord, in special…

- Deces 228Femeie, 48 de ani din județul Vrancea. Transportata intubata la Spitalul Colentina București (spital de suport) și Internata in ATI, pe data de 31.03.2020.Confirmata pe 31.03.2020 la Spitalul Județean Focșani.Decedata pe 04.04.2020.Condiții medicale…

- Legendarul antrenor sarb Radomir Antic s-a stins din viata la 71 de ani. Antic a antrenat echipe precum Real Madrid, Barcelona sau Atletico Madrid. Cauza mortii lui Antic nu a fost inca dezvaluita. Moartea...