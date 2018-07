V. Stoica Direcția de Sanatate Publica Prahova confirma ca, pe teritoriul județului nostru, au fost raportate in acest an, pana in prezent, cateva sute de cazuri de boala diareica acuta (BDA). Deși atat numarul cazurilor inregistrate, ca și numarul celor care au necesitat internarea in spital au fost mai reduse decat in anul trecut, la nivel național, potrivit Institutului Național de Sanatate Publica, s-a constatat o creștere cu circa 10 la suta a imbolnavirilor de BDA. Conform reprezentanților DSP Prahova, in anul 2018, pana acum au fost inregistrate 278 de cazuri, dintre care 250 cu internare,…