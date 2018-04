Stiri pe aceeasi tema

- Lapovița a facut prapad pe strazile din orasul Toronto. Din cauza carosabilului alunecos, doar in ultimele 24 de ore, s-au produs peste 500 de accidente rutiere.Autoritatile le-au recomandat cetatenilor sa evite calatoriile pe distante lungi.

- Un vehicul autonom apartinand Uber a fost implicat intr-un accident care s-a soldat cu moartea unui pieton, in Statele Unite, a anuntat compania, care a decis ulterior sa-si suspende programul de circulatie a masinilor fara sofer, relateaza AFP conform News.ro . Accidentul a avut loc luni, in orasul…

- Muzicianul timisorean Joe Gaspar, fostul basist al trupei Quo Vadis, stabilit de multi ani in Canada, a lansat un nou material discografic alaturi de colegii sai din Joe Gaspar Band. Evenimentul de lansare a discului „JGB Blue“ a avut loc in data de 10 martie in Ottawa (Canada). „Joe Gaspar si-a inceput…

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei reprezentantului reginei Elisabeta a II-a, suverana Canadei, dar din greseala au ridicat drapelul Germaniei,…

- Vitamina D este recunoscuta pentru beneficiile sale de a susține sistemul muscular și osos, dar și de a ne proteja impotriva afecțiunilor respiratorii ori neurologice. Cu toate acestea, un studiu recent a scos la iveala faptul ca vitamina D ne-ar putea ajuta chiar și pentru a scadea riscul de cancer.…

- Bandai Namco Games și Twitch au confirmat Tekken 7 World Tour 2018 care va debuta in Atlanta, in Statele Unite, din 16 martie ca parte a Final Round. Turneul va avea loc in Statele Unite in orașele California, Texas, Illinois, Florida, Pennsylvania, plus Toronto, Canada apoi va trece prin…

- Peste 200 de romani au cerut azil in Canada de la ridicarea vizelor in luna decembrie. In aceste condiții, presa canadiana scrie ca oficialii iau in calcul reintroducerea vizelor pentru cetațenii romani. Dupa ridicarea obligativitații vizei pentru cetațenii romani care doresc sa intre in Canada, peste…

- Ridicarea vizelor de intrare in Canada de la 1 decembrie 2017, a determinat o creștere a numprului de romani ae vor sa calatoreasca peste Ocean. Potrivit bunei analize a motorului de căutare momondo.ro, interesul românilor de a călători în Canada în 2018 a crescut cu…