- In data de 15 aprilie a.c., se implinesc 53 de ani de la trecerea la cele veșnice a Mitropolitului – carturar Nicolae Colan, nascut la data de 28 noiembrie 1893, in Araci, azi comuna Valcele, județul Covasna. Intelectuali din marile centre de cultura și spiritualitate romaneasca, in mod deosebit cei…

- Astazi incepe acțiunea de dezinfectare a tuturor drumurilor din comuna Valcele. Viceprimarul comunei, Nicolaie Cucu, a declarat ca autoritatea locala a achiziționat soluția necesara dezinfectarii, acțiunea urmand sa fie efectuata cu utilajele primariei. „Maine (astazi, n.red) ne apucam de dat cu soluție…

- La sfarșitul lunii martie, Primaria Sfantu Gheorghe, in colaborare cu societatea de salubritate TEGA S.A., a lansat o campanie de colectare a obiectelor pe care locuitorii le-au depozitat de-a lungul timpului in locuinte, garaje sau beciuri, si care nu mai sunt de folos. Zilele petrecute in aceasta…

- In cimitirul evreiesc din Valcele au fost gasite 6 pietre funerare ingropate in pamant. Inregistrarea video postata pe https://romania.europalibera.org/ in care se afirma ca „In timp ce poliția și autoritațile locale ridica din umeri neputincioase, localnicii unui sat din Transilvania au vandut piatra…

- Pompierii militari au inteles ca pot salva o viata nu numai prin interventiilein situatii de urgenta la care sunt solicitati zi de zi, ci și printr-o simpla donare de sange. In cele doua zile a campaniei „Te provoc: Fii salvatorul celor care au nevoie de sange!”, 25 de militari din subunitatile de…

- Lansata in septembrie 2019, actuala ediție a campaniei „Domestos susține igiena in școli” implementata de Crucea Roșie Romana și Domestos, a ajuns intr-o noua faza. Astfel, s-a publicat lista primelor 25 de unitați de invațamant ce vor beneficia de seturi de produse de curațat. Pe lista se numara…

- Fie ca suntem sau nu de acord, aspectul fizic este cartea noastra de vizita pe baza careia cei din jur isi fac o prima impresie. Intr-o societate atat de grabita, oamenii filtreaza foarte selectiv persoanele cu care interactioneaza si carora le acorda increderea, asadar postura fizica, vestimentatia…

- Aproape 700 de convenții privind subvenționarea locurilor de munca au fost incheiate, in anul 2019, la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, arata datele instituției. Toate aceste dosare au facut ca anul 2019 sa fie unul greu, din punct de vedere financiar, dar care…