Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii USR-PLUS au votat “impotriva” adoptarii bugetului Primariei Capitalei, voturile “pentru”, de la PNL in majoritate, fiind doar in numar de 17. Au fost și 14 abțineri la vot. Așadar, toate investițiile din Capitala sunt blocate din cauza scandalului politic dintre liderii USR-PLUS București,…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, s-a aratat incantat, luni, de faptul ca rata de incidența in Capitala a scazut sub 3,5. El i-a indeamnat pe bucureșteni sa respecte in continuare masurile de prevenție, astfel incat restricțiile sa fie ridicate in totalitate. „O veste foarte buna! Astazi rata de infectare…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de lege prin care, in premiera, pietonii care stau cu ochii in telefonul mobil atunci cand traverseaza strada vor putea fi amendați. Masura vine in contextul in care un procent semnificativ din numarul accidentelor rutiere implica eroarea umana a participanților…

- Zeci de persoane au format, luni, o coada ce se intinde pana in trafic, in strada, la centrul de vaccinare din incinta Romexpo. Oamenii nu au mai ținut cont de regulile de distanțare și s-au imbulzit la intrarea in centru, conform imaginilor și informațiilor publicate de antena3.ro. De asemenea, aglomerație…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența va fi convocat vineri dimineața, iar noile restricții care țin de București vor intra in vigoare de vineri seara, a anunțat prefectul Alin Stoica, joi seara. Restricțiile vizeaza reducerea programului agenților economici, scurtarea timpului pana la care…

- Coordonatorul campaniein de vaccinare in Romania, Valeriu Gheroghița, a susținut ,marți, o conferința de presa in care a anunțat ca primele persoane care se pot inscrie in etapa III sunt cele care locuiesc in localitațile cu o rata de infectare de 4,5 la mia de locuitori. Este vorba despre noua localitați…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența COVID a urcat la 3,05, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Joi, incidența era de 2,79 la mie, iar vineri a ajuns la 3,05. Potrivit reglementarilor, la rata de incidența peste 3 la mie se inchid restaurantele, cinematografele,…