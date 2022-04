Sute de angajați ai TMK Artrom din Reşiţa şi Slatina protestează în fața Guvernului Membrii sindicatelor din cadrul companiilor TMK Artrom din Resita si Slatina protesteaza azi, pana la orele 16.00, la sediul Guvernului Romaniei din Piata Victoriei, solicitand deblocarea conturilor companiei de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), pentru a-si putea desfasura activitatea si pastra locurile de munca. O alta revendicare a sindicalistilor vizeaza micsorarea pretului la energie. Reprezentatii sindicali sustin ca in urma demersurilor sustinute ale sindicatelor din ultima perioada s-a reusit deblocarea conturilor pentru anumite plati precum salariile, insa activitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Membrii sindicatelor din cadrul companiilor TMK Artrom din Resita si Slatina vor protesta, astazi, intre orele 11.00 si 16.30 in Piata Victoriei la sediul Guvernului Romaniei. La actiune participa aproximativ 300 de persoane din cadrul celor doua unitati, avand doua revendicari majore: deblocarea de…

- REȘIȚA – 50 de oțelari reșițeni vor pleca la noapte, in jurul orei 23, spre București. Colegii lor de la Slatina li se vor alatura in opt autocare. In jur de 500 de persoane vor protesta maine in intervalul 11:00-16:30. O scrisoare cu nemulțumirile oamenilor va fi inmanata premierului Nicolae Ciuca!…

- REȘIȚA – Din 3 martie, societatea este nesancționabila, dar guvernanții dovedesc ca au mușchii de oțel… topit! Dosarul care dovedește ca societatea e nesancționabila e dat de colo-colo. Un dosar de care conducerea TMK Artrom s-a apucat inca din 3 martie, data la care Dimitry Pumpiansky a demisionat…

- REȘIȚA – Oțelarii reșițeni au inceput protestele la poarta uzinei. Saptamana viitoare, ar putea merge in capitala! In dimineața zilei de joi, intre orele 9:00 și 11:00, in jur de 300 de oameni și-au aratat nemulțumirea fața de intarzierea guvernanților de a debloca conturile societații. Protestul lor…

- REȘIȚA – Adrian Popescu, directorul general al TMK Artrom, unul dintre cei mai mari producatori de tevi industriale din Romania, a spus, pentru Ziarul Financiar, ca oprirea activitatii unui complex de uzine ca TMK ARTROM in Romania ar putea produce socuri economice imense! Mai mult, directorul general…

- RESITA – Conflictul Rusia-Ucraina și sancțiunile impuse de Occident ar putea avea efecte și asupra unor societați din Romania, cu acționariat rusesc. Una dintre acestea, TMK Artrom, care are la Reșița fostul combinat siderurgic și care impreuna cu fabrica de la Slatina alcatuiesc unul dintre primii…

