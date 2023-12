Susții R.A.D.U., susții SALVAREA NAȘUL TV! Platești impozit pe profit? Direcționeaza 20% din impozitul pe profit pentru Asociația Responsabili Aparam Democrația Uniti! Poți sponsoriza Asociația R.A.D.U (Responsabili Aparam Democrația Uniți) atat in cazul in care reprezinți o societate comerciala care platește impozit pe profit, cat și in cazul in care reprezinți o microintreprindere. Acest lucru se poate face pana la data de 31.12.2023, pe baza unui contract de sponsorizare, dupa cum urmeaza: Daca ești o societate comerciala care platește impozit pe profit, sumele aferente sponsorizarilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

