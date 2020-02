Stiri pe aceeasi tema

- Un asistent medical care lucreaza in Germania este suspect de infectie cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a ajuns in aceasta dimineata la UPU Resita, de unde a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara.

- Ministerul Sanatații a fost informat de reprezentanții Institutului National de Boli Infecțioase Matei Balș ca probele pacientei de 32 de ani din Suceava internata in Spitalul de Boli Infecțioase din Iași sunt negative pentru gripa și noul coronavirus.Tanara nu este infectata cu noul coronavirus. In…

- Suceveanca intoarsa din China nu are coronavirus. Femeia are gripa AH3, relateaza realitatea.net.Ministerul Sanatații a fost informat de reprezentanții Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș ca probele pacientei din Suceava sunt negative pentru gripa și noul

- Ministerul Sanatații a fost informat de reprezentanții Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș ca probele pacientei de 33 de ani din Suceava internata in Spitalul de Boli Infecțioase din Iași sunt negative pentru gripa și noul coronavirus.Vom reveni cu amanunte.

- Tanarul din Bacau adus luni la Institutul ”Matei Bals” din Capitala cu suspiciune de coronavirus, dupa ce in urma cu cateva zile revenise din China, nu este infectat. El are gripa, iar marti va fi externat, urmand sa se trateze in ambulatoriu.

- Tanarul de 24 de ani, suspectat a fi infectat cu coronavirus, a primit diagnosticul final al medicilor, dupa ce analizele sale au fost trimise la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie infirma prezența infectarii cu coronavirus la pacientul sosit sambata in Romania, cu o cursa low-cost, de la Tel Aviv. Barbatul a acuzat stari asemanatoare cu simtomele virusului din China și a fost dus la Institutul Matei Balș pentru investigații.

- Ministerul Sanatații reacționeaza dupa ce un bolnav a fugit de la Spitalul Sapoca și s-a spanzurat, precizand ca inspectorii DSP vor face un control, iar o echipa va evalua și paza din acea instituție spitaliceasca, anunța MEDIAFAX.Citește și: Se planuieste bugetul! Guvernul Orban critica…