Stiri pe aceeasi tema

- „Decizie istorica” pentru unii, „soluție falsa” pentru lobby-ul industrial, decizia americana in favoarea ridicarii brevetelor pentru vaccinurile anti-Covid-19 va obliga alte țari sa se poziționeze intr-un moment in care lipsa vaccinurilor amenința sa scufunde anumite țari in haos pandemic. Statele…

- Statele Unite sprijina ideea suspendarii temporare a brevetelor pentru vaccinurile anti-Covid. Washingtonul susține ca vrea respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, dar considera ca acum este nevoie de orice masura pentru a combate pandemia, scrie BBC.

- Decizia Statelor Unite de a sprijini suspendarea temporara a brevetelor pentru vaccinurile anti-COVID-19 "este dezamagitoare", a declarat miercuri Federatia Internationala a Industriei si Asociatiilor Farmaceutice (IFPMA) intr-un comunicat, noteaza AFP preluat de agerpres. "Suntem pe deplin in faza…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat miercuri "decizia istorica" a Statelor Unite de a sprijini ridicarea temporara a brevetelor pentru vaccinurile anti-COVID-19, ceea ce in opinia unora ar permite sa se puna capat penuriei, comenteaza AFP.…

- Vaccinurile anti-COVID-19 continua sa fie inaccesibile tarilor cele mai sarace, potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) publicat vineri, la un an de la crearea schemei globale COVAX care cauta sa asigure un acces cat mai echitabil la vaccinuri. ''Circa 900 de milioane…

- Un grup select format din peste 100 de laureati ai Premiului Nobel si peste 70 de fosti lideri mondiali ii cer presedintelui american Joe Biden sa suspende brevetele de vaccin anti-COVID. Cu alte cuvinte, reteta vaccinului se dorește sa fie la liber, iar productia de vaccinuri sa fie incurajata in toata…

- Echipa de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a anchetat in ianuarie originile pandemiei de coronavirus in orasul Wuhan din China a decis sa nu publice concluzii provizorii, scrie joi cotidianul Wall Street Journal, preluat de AFP. Decizia a fost luata in contextul unor tensiuni…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, într-un interviu acordat Institutului "Consiliul Atlantic", pentru consolidarea suveranitatii strategice a Uniunii Europene, cerând reformarea NATO si exprimând disponibilitatea de a ajunge la "multilateralism bazat pe…