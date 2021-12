Stiri pe aceeasi tema

- Ahmed Sami el Bourkadi vrea sa se apere in fata judecatorilor depunand istoricul deplasarilor pe GPS.Marocanul sta in urmatoarele 30 de zile in arest preventiv, dupa decizia luata de Curtea de Apel Iasi joi, 23 decembrie. "Am cerut Tribunalului o copie a dosarului pentru a ne construi apararea. Saptamana…

- Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au aprobat cererea procurorilor privind arestarea preventiva pentru 30 de zile a studentului canadian de origine marocana Ahmed Sami El Bourkadi, considerat a fi principalul suspect in dublul asasinat de pe strada Moara de Vant. Dupa audierile facute de judecatori…

- Curtea de Apel Iasi a aprobat joi cererea procurorilor de arestare preventiva pentru 30 de zile a studentului canadian de origine marocana Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect in dublul asasinat de pe strada Moara de Vant. Anchetatorii au luat mai multe obiecte din locuința lui, pe care le-au…

- Barbatul suspectat de dubla crima de la Iași urmeaza sa fie extradat marți din Italia și va fi adus in Romania. Tanarul marocan, originar din Canada, banuit ca și-a ucis colegul de facultate și pe prietena acestuia va fi adus de la Roma, unde a plecat chiar in ziua in care au fost descoperite cele doua…

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, vrea sa vina in Romania sa se apere, spune avocata acestuia. Avocata precizeaza ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia. Ahmed Sami El Bourkadi avea programata minivacanța in…

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins in drum spre aeroport, acesta dorind sa revina in Romania pentru a se apara. Avocata sa susține ca acesta pledeaza nevinovat, dar recunoaște ca a fost in casa victimelor. Ce ar fi facut Ahmed Sami El Bourkadi Ahmed Sami El Bourkadi…

- Suspectul principal al dublei crime din Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins, marți, in Italia. Pe numele lui, magistrații Tribunalului Iași au emis un mandat de arestare in lipsa și a fost dat in urmarire generala. Conform Mediafax, Ahmed Sami El Bourkadi a fost localizat și reținut in Roma.…

- Ahmed Sami El Bourkadi, student la UMF Iasi, este principalul suspect al dublului asasinat din Iasi. Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a cerut arestarea in lipsa a cetateanului de origine marocana. Suspectul a fugit din țara Ahmed Sami El Bourkadi este principalul suspect al dublei crime din Iași.…