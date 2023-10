Polițiștii belgieni au arestat un barbat despre care cred ca este teroristul care luni seara a deschis focul in centrul orașului Bruxelles omorand doi oameni. Ministrul belgian de Interne a anunțat ca suspectul a fost impușcat. El a fost arestat și acum se afla la terapie intensiva, potrivit TF1. In timpul nopții, in locurile percheziționate […] Articolul Suspectul atacului din Belgia a fost impuscat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .