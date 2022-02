Stiri pe aceeasi tema

- Warner TV propune, in fiecare vineri seara din luna februarie, filme de actiune, pline de mistere si cu elemente de thriller, lungmetraje devenite cult, in care protagonisti sunt Brad Pitt, Clint Eastwood, Jack Nicholson si Jamie Lee Curtis, informeaza News.ro. Unul dintre filmele de top ale…

- In perioada 19-21 ianuarie, in baza datelor si informatiilor detinute in cadrul Planului Comun de Actiune “Scutul Padurii”, polițiști din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publica – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Forestiere Suceava,…

- Dupa luni intregi de anticipare, anul trecut așteptarea a luat sfarșit. GoPro a lansat Hero 10 Black: ediția mult așteptata a celei de-a 10-a aniversari a emblematicei camere de acțiune. GoPro numește Hero 10 Black cea mai puternica camera de acțiune de pana acum – și nu fara motiv. Sa analizam. Procesor…

- Comedii și drame romantice, cu Julia Roberts, Ryan Gosling, Rachel McAdams, Jack Nicholson, Ellen Barkin, Owen Wilson, Javier Bardem, Steve Carell și Emma Stone se regasesc in programul lunii februarie la Warner TV. Comedia romantica „Spargatorii de nunți/ Wedding Crashers” (2005), regizata de David…

- La finalul saptamanii trecute pe parcursul a cartorva ore polițiști din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Secția 5 Poliție Rurala Darmanești cu sprijinul lucratorilor din cadrul I.J.J. Suceava, au organizat o acțiune pe linia diminuarii riscului rutier si a fenomenului infractional, ocazie cu care…

- Toate sectoarele de drum național din administrarea Secției de Drumuri Naționale Suceava (SDN Suceava) sunt curate și umede, izolat existand porțiuni cu zapada framantata 0-1cm. S-a acționat pe toate sectoarele de drum cu 23 utilaje inchiriate și proprii, s-au raspandit 227 tone sare. Pe caile de circulație…

- Au resedinte de lux de milioane de dolari, bolizi de fite! Insa, inainte de celebritate, unele vedete, cum ar fi Brad Pitt, Helen Mirren, Danny DeVito si Kate Winslet, au trait modest, noteaza click.ro. Brad Pitt (57 de ani), care are averea de 300 de milioane de dolari si e unul dintre actorii cei…

- In luna noiembrie, Film Now duce saga acțiunii la un alt nivel. Miercuri, 10 noiembrie, de la ora 21:25, Film Now prezinta NINJA 2: Shadow of a Tear/ Ninja: Razbunarea. Producția aduce in prim-plan povestea maestrului Ninjitsu Casey Bowman care striga „razbunare” cand soția sa insarcinata este ucisa.…