- Tensiunile cresc de la o zi la alta in jungla din Republica Dominicana. Doi coechipieri și-au declarat razboi, s-au spus cuvinte dure in tabara și inainte de intrarea pe traseu. Ana Porgras a izbucnit in lacrimi la Survivor. Faimoasa nu a mai rezistat dupa scandalul dintre Zanni și Jador. Tensiuni uriașe…

- Prima ediție Survivor All Stars din aceasta saptamana a fost una plina de adrenalina, iar concurentii fac in continuare strategii pntru ca echipele sa iasa in avantaj. Marți seara, Jador a facut marturisirineașteptate despre colega lui, Roxana Nemeș, iar Razboinicii l-au luat in vizor.Jador a fost luat…

- Echipa Razboinicilor a caștigat „Jocul pentru provizii” la Survivor All Stars, in ediția din 30 ianuarie 2024. In afara de mancare, ei se bucura și de un alt avantaj. Faimoșii sunt dezamagiți.

- In doar cateva ore, la PRO TV și pe VOYO, incepe cea de-a treia saptamana din cel mai dur sezon al reality show-ului Survivor All Stars! Cei 22 de concurenți ramași in joc sunt pregatiți sa dea totul și sa demonstreze ca-și merita locul in aceasta etapa. Fiecare proba trecuta le aduce recompense și…

- Este o noua runda de Survivor Romania All Stars. Faimoșii și Razboinicii sunt in lupta pentru trofeul de supraviețuitor. In seara aceasta intra noi concurenți in competiție, insa pana atunci, Faimoșii și Razboinicii joaca pentru recompensa cu un coechipier in minus