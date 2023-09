Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat unda verde Romaniei pentru creșterea pensiilor și nu mai suntem nevoiți sa ne incadram in acel procent de 9,4% din PIB, care a fost trecut in PNRR.Potrivit unor surse guvernamentale, Comisia Europeana a fost de acord sa elimine aceasta limitare, informeaza Antena 3 CNN.…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca in momentul in care amendamentele la legea pensiilor speciale vor fi agreate cu Comisia Europeana va fi convocat de urgenta si Parlamentul.

- In ziua in care Curtea Constituționala(CCR) a publicat motivarea deciziei asupra modificarii legii privind pensiile speciale , Marcel Ciolacu a venit cu o serie de declarații extrem de interesante. Pensiile speciale, subiect de negociere la Comisia European, anunța Marcel Ciolacu Luni seara, șeful Executivului…

- „Vom avea o negociere la Comisia Europeana. In momentul in care eu am intrat cu legea in Parlament și ne-am asumat-o pe coaliție, legile erau cele negociate cu Comisia. Daca se aduc modificari, vom reincepe negocierile cu Comisia. Eu nu discut decizia CCR. Vom intra in Parlament, vom face modificarile…

- Legea privind pensiilor speciale ale procurorilor și judecatorilor se va intoarce in Parlament pentru a ca unele prevederi sa fie puse in acord cu precizarile Curții Constituționale, a anunțat miercuri, 2 august, Marian Enache, intr-o declarație de presa.Președintele CCR a subliniat ca unele prevederi,…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, miercuri seara, la Antena 3, ca nu se poate merge mai departe cu pensiile speciale, anunțand ca, daca va fi nevoie, va fi organizata o sesiune extraordinata a Parlamentului, in luna august, relateaza Agerpres.„Chiar daca nu va trece de Curtea Constitutionala, am…

- Marcel Ciolacu spune ca, daca legea pensiilor speciale se va bloca la CCR, atunci va convoca o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru aceasta inițiativa legislativa. ‘Chiar daca nu va trece de Curtea Constitutionala, am facut un calendar intreg la grupurile parlamentare si le-am explicat colegilor…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a contestat la Curtea Constituționala legea pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensie-salariu la stat. In cazul in care sunt declarate neconstituționale cele doua, premierul anunța ca pregatește o sesiune extraordinara pentru a se adresa Curții…