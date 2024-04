Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL sunt in cumpana privind candidatura din partea lor a medicului Catalin Cirstoiu, cu toate ca pana la urma vor merge pe mana acestuia, pentru a evita un moment precum 2016, cand liberalii au schimbat candidații ca pe șosete.Problemele de imagine ale lui Catalin Cirstoiu, lipsa de tracțiunea…

- Liderul AUR spune ca analistul politic ar putea sa-l inlocuiasca pe Mihai Enache și sa-i invinga pe Catalin Cirstoiu și Nicușor Dan. Mai mult, el este de parere ca primarul Cristian Popescu Piedone s-ar putea retrage din cursa. „Am avut o Idee buna din a-l testa pe domnul Cozmin Gușa, iar acum așteptam…

- Catalin Cirstoiu, candatul comun PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, reactioneaza dupa scandalul declaratiei de avere. Medicul are mai multe bunuri detinute de firma sa si a sotiei, despre care sustine ca au fost obtinute dupa ani de munca. Totodata, doctorul Catalin Cirstoiu are un mesaj pentru grupurile…

- Lupta pentru Primaria Capitalei se anunța una extrem de stransa. Candidatul Alianței PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, pleaca in cursa de pe locul trei, cu 26%, conform unui recent sondaj Sociopol. Fostul primar al Capitalei, Traian Basescu, care este și finul lui Catalin Cirstoiu, crede ca Nicușor Dan cu…

- ”Eu am fost votat de un public de dreapta, parte din acest public ma simpatizeaza, ei intentioneaza sa ma voteze. Am avut 30 – 35%, 39% in ultimul sondaj. Avem un partid mare pe partea stanga, PSD, care are intentie de vot 30-35%. Am spus mereu ca, fiind alegeri intr-un singur tur, batalia se va da…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PPU-SL la Primaria Capitalei, spune ca medicul Catalin Cirstoiu, candidatul coaliției in cursa pentru Primaria București e un actor de figurație, fara prea mulți fani. Piedone face aluzie și la faptul ca medicul e finul lui Traian Basescu. Iata atacul postat de…

- Coaliția PSD-PNL merge la Capitala pe mana unui doctor. Catalin Cirstoiu, in prezent managerul Spitalului Universitar din București, va fi candidatul susținut de cele doua partide la alegerile locale, in batalia cu Nicușor Dan și cu Cristian Popescu Piedone. Fiu de fost primar, prefect, și mai apoi…

- Catalin Cirstoiu a fost desemnat candidat comun al PSD și PNL pentru Primaria București. Managerul Spitalului Universitar din București a ajuns marți la Palatul Victoria pentru a discuta cu liderii coalitiei, acesta urmand sa fie anuntat oficial drept candidat al celor doua partide. Potrivit datelor…