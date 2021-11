Stiri pe aceeasi tema

- Tichetele de vacanța revin din 2022. Fara vouchere in hoteluri și pensiuni de pe litoral. Unde vor putea fi folosite Echipele de negociere ale PSD și PNL, conduse de Marcel Ciolacu, respectiv Florin Cițu, incearca sa puna la punct programul de guvernare pentru noua coaliție. PSD vrea majorarea pensiilor,…

- Sunt detalii foarte importante din ședința PNL, PSD și UDMR. Potrivit unor surse participante la ședința de ieri seara, Kelemen Hunor a declarat ca nu poate exista o alta propunere a PNL, decat președintele partidului Florin Cițu, pentru ca altfel, se rupe partidul. Asta dupa ce s-a admis ca Marcel…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca propunerea social-democratilor pentru functia de premier ar trebui sa fie Marcel Ciolacu, președintele PSD. Intrebat, la sediul central al Partidului Social Democrat (PSD), care ar trebui sa fie propunerea de premier a PSD, Sorin Grindeanu a…

- Intrebat vineri, 5 noiembrie, care ar trebui sa fie propunerea de premier a PSD pentru un viitor Guvern cu PNL, prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a raspuns ca soluția este actualul președinte al social-democraților, Marcel Ciolacu, și ca propunerile de ministri cu care ar trebui sa mearga…

- In ședința de luni dimineața a Biroului Politic Național a PSD, social-democrații au decis prin vot ca nu vor vota miercuri Cabinetul Ciuca, singura speranța a liberalilor in acest moment atarnand de negocierile ”la bucata” pe care le duc oamenii lui Cițu cu fiecare parlamentar in parte. Surse din PSD…

- Social – democrații nu s-au decis inca daca vor sprijini sau nu guvernul minoritar PNL – UDMR, sub conducerea lui Nicolae Ciuca, prim –ministru desemnat. Intrebat daca PSD este dispus sa voteze un guvern minoritar, fara intrarea la guvernare, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus ca situația este…

- Klaus Iohannis așteapta luni de la ora 12 liderii partidelor parlamentare la Cotroceni pentru consultari in virtutea formarii unei noi coaliții de guvernare. Dacian Cioloș și Calin Georgescu sunt singurele propuneri pentru postul de premier care vor ajunge astazi pe masa președintelui venite din partea…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat, sambata, ca se “pare ca in acest moment presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ii tine spatele premierului Florin Citu pentru ca acesta sa ramana la Palatul Victoria”. Potrivit lui Mosteanu,, amanarea sedintei Birourilor permanente reunite de sambata…