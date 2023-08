Stiri pe aceeasi tema

- Un funcționar APIA Alba Iulia, condamnat pentru corupție. Metoda prin care a transferat ilegal un teren, explicata de magistrați Un funcționar APIA Alba Iulia, Dumitru R., a fost condamnat de magistrații Tribunalului Alba la inchisoare cu suspendare pentru infracțiuni de corupție. Faptele pentru care…

- Protest in Capitala. Oamenii ii cer lui Marcel Ciolacu sa o demita pe Gabriela Firea. „TOȚI ȘTIAU de ororile din camine ”, au scandat protestatarii.„Demisia”, Toți știau”, acestea sunt doar cateva dintre mesajele repetate de oamenii care protesteaza.Potrivit unor surse, mai mulți lideri social-democrați…

- Percheziții la RAR au loc joi, intr-un dosar in care mai mulți inspectori au fost acuzați ca au omologat autovehicule trecand date nereale in carțile de identitate. Anchetatorii suspecteaza ca sute de autovehicule au fost omologate dupa ce, in documente, au fost trecute date nereale legate fie de starea…

- Miercuri, 28 iunie 2023, DIICOT a facut perchezitii la casa sefului Politiei Carei. Vizat ar fi si fiul lui angajat la mascati. Nu s-a gasit nimic la ei acasa iar in tot acest timp cei care se ocupa cu astfel de tranzacții de substanțe interzise se distreaza bine mersi pentru ca se știe ca municipiul…

- Cadavrul gasit in lada unei canapele, in Sectorul 4 al Capitalei, apartine unei fete de 12 ani, au stabilit specialistii. Specialiștii au comparat ADN-ul victimei cu al tatalui sau, a anunțat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Fata si mama ei fusesera date disparute in urma cu cateva zile.…

- Exista noi date care ar indica faptul ca cei responsabili de atacurile la conductele Nord Stream ar fi persoane din Ucraina, relateaza publicația germana Der Spiegel, citand surse apropiate de ancheta desfașurata in Germania.„In ancheta privind atacurile cu bomba asupra gazoductelor Nord Stream din…

- Procurorii DNA au descins la Poșta Romana. Anchetatorii ridica mai multe documente de la sediul din Iași al instituției. Din primele informații se pare ca e vorba de o ancheta care vizeaza investițiile facute.Jurnalista Anca Alexandrescu publica imagini din sediile Poștei Romane, acolo unde au fost…

- Mai multe contracte de achiziții publice, incheiate de Poșta Romana in ultimul an, au trezit suspiciuni in randul procurorilor DNA. Pentru a proba banuielile, oamenii legii au descins joi in 5 locații, din București, Iași și Bacau, informeaza Agerpres.