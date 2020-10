Surse PC pe care merita sa dai banii. Vezi recomandarile noastre Sursa de alimentare a PC-ului tau este probabil una dintre primele componente la care ar trebuie sa te gandesti atunci cand iti construiesti o unitate personalizata. Sursele de calculator se aleg in primul rand in functie de capacitate, pret, zgomot si evident, durata de viata.



Daca nu vrei ca piesele din viitorul tau calculator sa aiba de suferit, va trebui sa acorzi atentie cumpararii unei surse deoarece aceasta trebuie sa aiba o sursa de alimentare suficienta. Pentru a afla numarul de W de care ai nevoie, poti calcula toate piesele pe care le ai in unitate, iar totalul de W este si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

