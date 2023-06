Stiri pe aceeasi tema

- Aspartamul, cel mai folosit indulcitor din lume, va fi declarat „posibil cancerigen pentru oameni”, de catre Agenția Internaționala de Cercetare a Cancerului, divizie a celor de la Organizația Mondiala a Sanatații. Indulcitorul poate fi gasit in sucurile Coca Cola Zero, guma de amestecat Orbit sau chair…

