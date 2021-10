Stiri pe aceeasi tema

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. „Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv…

- Pe cine susține PNL pentru functia de premier, la consultarile cu președintele Iohannis. Delegația care va reprezenta partidul Partidul National Liberal a decis in sedinta Biroului Executiv National, de joi seara, ca nominalizarea PNL, pentru functia de prim-ministru, la consultarile de luni, de la…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD a trecut marți de votul Parlamentului, iar Guvernul Cițu e demis. Sorin Grindeanu și George Simion, care au transmis LIVE numaratoarea bilelor de vot, au anunțat ca au fost 281 de voturi pentru debarcarea guvernului. Pentru a fi adoptata motiunea trebuia sa intruneasca…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca președintele Klaus Iohannis nu poate sa fie partizan intr-o competiție dintr-un partid. Intrebat la Digi24, despre declarațiile președintelui Klaus Iohannis de susținere a lui Florin Cițu la alegerile din PNL, Ludovic Orban a spus: „Presedintele Romaniei nu poate…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca exclude in acest moment o guvernare alaturi de PNL pentru ca „s-au pierdut timpii adecvați”, dar acest lucru poate sa se intample in urma unor noi alegeri, potrivit unui interviu acordat joi pentru B1TV . „Este exclus in acest moment pentru ca s-au pierdut…

- Partidul Social Democrat susține ca soluția cea mai rapida de incetare a crizei politice și guvernamentale este ca președintele Klaus Iohannis „sa iși exercite rolul constituțional de mediator” și „sa solicite demisia urgenta a prim-ministrului Florin Cițu”, a transmis partidul condus de Marcel Ciolacu…

- ​Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci când vor avea voturile necesare în Parlament. În acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa îi ceara demisia premierului Cîțu, despre care a spus ca este un „condamnat…

- Potrivit Realitatea PLUS, șeful statului va participa la ședința saptamanala a Executivului, care are loc maine, la Palatul Victoria. Cand participa la o ședința de guvern, o și prezideaza, respectiv președintele conduce ședința.Este o ședința importanta, și asta deoarece se concentreaza pe educație.…