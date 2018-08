Surse: ntlniri restrnse ntre liderii PSD. Liviu Dragnea face apel la unitatea partidului

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei menționate, printre aceștia se numara vicepremierul Paul Stanescu, Marian Oprișan, Mihai Tudose și Niculae Badalau. Ei ar vrea sa propuna o conducere colectiva a partidului la ședința CEX de la Neptun din acest week-end. „Mai multi colegi sunt nemulțumiți de modul in care este condus…

- Fostul prim-ministru PSD Mihai Tudose a declarat, joi, pentru Mediafax, ca este nevoie de o discutie „civilizata” in conducerea partidului despre problemele ridicate de senatorii Ecaterina Andronescu si Niculae Badalau in scrisorile adresate partidului. Ecaterina Andronescu, senator si fost ministru…

- OUG pe Codurile penale, decisa saptamana viitoare de PSD. Președintele PSD București a anunțat ca juriștii partidului se vor intalni in cursul saptamanii vitoare pentru a stabili cum vor fi modificare Codurile Penale. Gabriela Firea susține ca in ședința PSD s-au stabilit principiile de baza. Cel mai…

- Conducerea PSD ar putea da in sedinta de vineri un vot pentru ramanerea lui Liviu Dragnea in fruntea PSD si a Camerei Deputatilor, majoritatea liderilor din partid fiind alaturi de actualul presedinte al PSD, potrivit unor surse politice. Liviu Dragnea a fost condamnat miercuri, in prima instata, la…

- Ședința cu liderii PSD, desfașurata in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților a fost de fapt CEX-ul partidului. In cadrul acestei ședințe, toate concluziile merg spre o susținere totala a lui Liviu Dragnea și o riposta imediata impotriva ”statului paralel”.Sursele noastre susțin…

- Zi importanta la PSD, dupa 24 de ore de cand judecatorii au pronunțat condamnarea in prima instanța a lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni la inchisoare cu executare. Liviu Dragnea s-a intalnit cu liderii PSD in biroul sau de la Parlament, inaintea ședinței CEX. Se așteapta ca Dragnea sa ceara un vot…

- Liviu Dragnea ii așteapta pe liderii PSD din teritoriu in biroul sau de la Parlament la ora 14:00 inaintea ședinței CEX, au declarat surse din interiorul partidului pentru Hotnews.ro. Se așteapta ca Dragnea sa ceara un vot de susținere social democrațiilor, vot care sa-l mențina in funcția de președinte…