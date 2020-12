Cine sunt deputații de Cluj pentru perioada 2020 - 2024

Alegerile parlamentare s-au terminat, iar Cluj are 10 deputați aleși. PNL Cluj are cele mai multe mandate, urmat de USR Plus, iar surpriza este intrarea AUR în parlament. Lista deputaților de Cluj:UDMR - Csomo BotondPSD - Patriciu AchimașAlianța USR PLUS - Oana Murariu, Viorel Băltăreț,… [citeste mai departe]