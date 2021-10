SURSE din PNL: Cîțu va fi premier cu sprijinul PSD! Care este strategia președintelui Dupa ce Dacian Cioloș a fost desemnat de președinte, liberalii i-au trimis pe USR-iști sa negocieze cu PSD și AUR formarea unei majoritați. La scurt timp, liderii PSD Și AUR au anunțat ca nu se pune problema votarii acestei propuneri. Surse politice spun insa ca planul președintelui este ca varianta Cioloș sa fie respinsa de Parlament pentru ca apoi Cițu sa devina a doua propunere, pentru formarea unui guvern minoritar susținut de PSD. Surse din Partidul Național Liberal spun ca scenariul alegerilor anticipate nu este o varianta agreata nici macar de social-democrați care ar avea deja un angajament… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

