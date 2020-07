Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va prezenta în scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa „ia înapoi controlul frontierelor si sa elibereze întregul potential al tarii”, a scris ministrul de interne Priti Patel în editia de duminica a tabloidului…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent in contextul in care incep luni cinci saptamani de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese in legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfarsitul anului, comenteaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Marea Britanie este gata sa se retraga din întelegerile sale privind perioada de tranzitie cu Uniunea Europeana (UE) „în termenii Australiei”, în cazul în care nu se va ajunge la niciun acord asupra relatiei lor viitoare, i-a spus premierul Boris Johnson omologului…

- Liderii europeni au convenit sa-si accelereze negocierile cu Marea Britanie in vederea incheierii unui acord privind viitoarea relatie dupa Brexit, inainte de data fatidica de 31 decembrie 2020, insa acest acord nu se va incheia cu orice pret, a avertizat vineri Bruxelles-ul, in urma unui summit UE,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, efectueaza o vizita la Londra, pentru o intrevedere cu premierul britanic, Boris Johnson, pe tema crizei coronavirusului si a viitoarelor relatii post-Brexit dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, informeaza agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Presedintele…

- Premierul britanic Boris Johnson a estimat luni ca ar putea ajunge la un acord cu Uniunea Europeana asupra relației post-Brexit în luna iulie, subliniind ca pozițiile celor doua parți nu sunt chiar atât de departe ”una de cealalta”, relateaza Reuters.”Nu cred ca suntem…

- Premierul britanic Boris Johnson va participa personal pe 1 iunie la urmatoarea runda de negocieri privind incheierea unui acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, pentru a incerca iesirea din impasul in care se afla aceste tratative, a anuntat miercuri negociatorul sef britanic David Frost, potrivit…

- Regatul Unit doreste un acord de liber schimb post-Brexit cu Uniunea Europeana, dar in negocierea acestuia exista inca divergente semnificative intre Londra si Bruxelles, a declarat marti ministrului britanic de stat Michael Gove, care a acuzat UE ca nu intelege ca negociaza cu un stat suveran, relateaza…