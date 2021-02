Direcția Regionala Antifrauda Constanța, din cadrul ANAF, a inceput miercuri un control la ferma de porci din Golești, Vrancea, a grupului Premium Porc. Potrivit unor surse din interiorul companiei, in jurul pranzului, la sediul fermei erau 12 inspectori, veniți cu patru mașini. Controlul are loc in contextul in care DNA și Direcția Antifrauda din ANAF […] The post Surse: Control al Direcției Antifrauda din ANAF la ferma din Vrancea a companiei Premium Porc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .