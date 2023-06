Stiri pe aceeasi tema

- China duce concurenta cu Statele Unite la un nou nivel. Beijingul ar fi platit cateva miliarde de dolari Cubei pentru a permite instalarea unei baze secrete pe insula, scriu jurnalistii de la Wall Street Journal. Ar fi vorba despre o instalatie de interceptare electronica, plasata la cativa kilometri…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri si sambata, la Londra, la festivitatile prilejuite de incoronarea Regelui Charles al III-lea si a Reginei Camilla, informeaza Agerpres.Vineri, seful statului va participa la receptia oferita de Regele Charles al III-lea sefilor de delegatii la Palatul…

- China urmareste ”suprematia tehnologica globala” in spatiul cibernetic si isi foloseste capacitatile cibernetice pentru a desfasura campanii de spionaj si supraveghere, a declarat miercuri seful securitatii cibernetice al Marii Britanii, transmite Reuters.Lindy Cameron, directorul Centrului National…

- Taiwanul este extrem de vulnerabil la un potential atac aerian din partea Chinei, care ar fi, de asemenea, mai greu de detectat pentru serviciile de informatii americane din cauza noilor tactici ale Beijingului, conform documentelor scurse de la Pentagon, a informat sambata Washington

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut fortelor armate ale tarii „sa consolideze pregatirea militara pentru lupta reala”, a relatat miercuri televiziunea chineza de stat CCTV, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Armata trebuie „sa apere cu fermitate suveranitatea noastra teritoriala, drepturile si…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut fortelor armate ale tarii „sa consolideze pregatirea militara pentru lupta reala”, a relatat miercuri televiziunea chineza de stat CCTV, transmite AFP. Armata trebuie „sa apere cu fermitate suveranitatea noastra teritoriala, drepturile si interesele maritime ale…

- SUA intentioneaza sa deschida o ambasada in insula Vanuatu din Pacificul de Sud, a anuntat vineri Departamentul de Stat, in conditiile in care administratia de la Washington incearca sa contracareze influenta crescanda a Chinei in regiune, scrie Rador."In conformitate cu strategia SUA pentru Indo-Pacific,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a intervenit in scandalul declanașat de Rareș Bogdan in PNL și in Guvern, prin solicitarea de a fi demis Bogdan Aurescu din funcția de ministru de Externe. Ciuca ar fi dat asigurari ca Bogdan Aurescu va ramane șef al diplomației, susțin surse din conducerea PNL.