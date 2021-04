Clotilde Armand, USR, a caștigat fotoliul de primar al Sectorului 1 din Capitala in fața lui Dan Tudorache de la PSD, dar cei din urma au contestat vehement numaratoarea. Și se pare ca au avut dreptare, daca sursele Ziua News nu greșesc. Secția pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiție (SIIJ) a dispus renumararea voturilor din cele 166 de secții de votare din Sectorul 1 in luna februarie a acestui an, dupa ce PSD a reclamat o frauda de peste 1.000 de voturi. Rezultatele numaratorii nu sunt inca oficiale, dar sursele Ziua News, citate de Flux 24 , arata ca Clotilde Armand a pierdut in fața…