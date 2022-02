Dacian Cioloș a anunțat joi ca va demisiona din funcția de președinte al USR daca Biroul Național ii va respinge programul sau care include schimbarea statutului, schimbarea secretarului general pus de Barna, diminuarea puterii Biroului Național nu va fi aprobata. Informația a fost publicata inițial de G4Media și confirmata din surse din partid pentru Libertatea. Potrivit surselor Libertatea, Dacian Cioloș a venit in ședința de joi cu un program care ii concentreaza președintelui mai multa putere și golește de atribuții Biroul Național in care in prezent majoritatea aparține unei grupari formate…