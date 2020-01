Surse: Cauza morții Cristinei Țopescu nu a putut fi stabilită Cauza morții Cristinei Țopescu nu a putut fi stabilita din cauza ca trupul jurnalistei era intr-o stare foarte avansata de putrefacție, informeaza surse din ancheta. Institutul de Medicina Legala a tocmai raportul preliminar, insa nu a fost stabilita cauza decesului in cazul jurnalistei Cristina Țopescu, potrivit surselor Antena 3. „Urmeaza ca la histopatologie și toxipatologie rezultatele sa vina mult mai tarziu. Rezultatele vor fi precizate in trei saptamani, o luna. Autopsia a fost facuta insa nu s-a putut stabili cauza morții, din cauza starii avansate de putrefacție”,…… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

